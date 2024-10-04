ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ADDA BİR KAYISI ÇEŞİDİ YOKTUR?

A: Deveci

B: Hasanbey

C: Şekerpare

D: Soğancı