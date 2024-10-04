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Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur?

Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ADDA BİR KAYISI ÇEŞİDİ YOKTUR?

A: Deveci

B: Hasanbey

C: Şekerpare

D: Soğancı

Hangi adda bir kayısı çeşidi yoktur?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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