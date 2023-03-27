Hangi aday kaç imza aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? YSK Cumhurbaşkanlığı imza sayıları!
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Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Arama motorlarında ise Hangi aday kaç imza aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? YSK Cumhurbaşkanlığı imza sayıları! araması yapıldı.
Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 24 bin 563 imza sayısına ulaştı. Peki, Hangi aday kaç imza aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? YSK Cumhurbaşkanlığı imza sayıları!
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 111 bin 305, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 107 bin 637 imza toplayarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 24 bin 563 imza sayısına ulaştı.
Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:
- Yakup Türkal: 2 bin 838
- Erkan Trükten: 2 bin 33
- Ahmet Özal: 1.361
- İrfan Uzun: Bin 73
- Halil Murat Ünver: 458
- Hilmi Özden: 422
- Davut Turan: 118
100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimin sonucuna etki edebilir mi?— Haberler.com (@Haberler) March 26, 2023