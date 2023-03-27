Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Arama motorlarında ise Hangi aday kaç imza aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? YSK Cumhurbaşkanlığı imza sayıları! araması yapıldı.

Topladığı imza sayısıyla gündem olan Ahmet Özal Haberler.com'a konuştu: 200 liraya imza verenler var, bu iş çadır tiyatrosuna döndü

Erbakan neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarını anlattı: 'Ülkeyi CHP zihniyetine teslim ettiniz' suçlamasıyla muhatap olmak istemedik

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimlerin imza toplama yarışı 5. günde de devam etti. Muharrem İnce ve Sinan Oğan 100 bin imzayı aşarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 24 bin 563 imza sayısına ulaştı. Peki, Hangi aday kaç imza aldı? YSK Cumhurbaşkanlığı aday imza sayısı ne? YSK Cumhurbaşkanlığı imza sayıları!

HANGİ ADAY KAÇ İMZA ALDI?

YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılarak üçüncü gün adaylıktan çekildi.

İNCE VE OĞAN'IN ADAYLIĞI KESİNLEŞTİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), imza toplama sürecinde beşinci gün sonuçlarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 111 bin 305, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ise 107 bin 637 imza toplayarak adaylığı garantiledi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise 24 bin 563 imza sayısına ulaştı.

Diğer adayların imza sayısı ise şu şekilde:

Yakup Türkal: 2 bin 838

Erkan Trükten: 2 bin 33

Ahmet Özal: 1.361

İrfan Uzun: Bin 73

Halil Murat Ünver: 458

Hilmi Özden: 422

Davut Turan: 118