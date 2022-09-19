Hanehalkı gelir hesaplama nasıl yapılır? Hanehalkı geliri nedir?

14 Eylül itibari ile TOKİ Sosyal konut projesi başvuruları başladı. TOKİ'ye başvurabilmek için istenen şartlar arasında hane gelirinin düzeyi yer alıyor. Vatandaşlar ise hane gelirini nasıl hesaplayacağını merak ediyor. Hane geliri nasıl hesaplanır? TOKİ için hane gelir hesaplama nasıl yapılır? Hane halkı gelir hesaplama!

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Hanehalkı geliri nasıl hesaplanır? TOKİ Sosyal konut projesi ile ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ ilk evim, ilk işim projesine başvurmak istiyor. TOKİ'ye başvuru yapacak olan vatandaşlardan ise bazı şartlar isteniyor. Bunlardan biri ise hane geliri düzeyi. Vatandaşlar ise hane geliri hesaplamanın nasıl yapıldığı konusunu araştırıyor. Hane geliri nasıl hesaplanır? TOKİ için hane gelir hesaplama nasıl yapılır? Hane halkı gelir hesaplama!

HANEHALKI GELİRİ NASIL HESAPLANIR?

Hane geliri bir hanede yaşayan herkesin resmi kayıtlarda yer alan toplam kazancına denir. Hanede bulunan kişilerin toplam maaşı hane gelirini verir.

TOKİ HANE GELİRİ NE KADAR OLACAK?

TOKİ Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşların hane geliri İstanbul'da 18.000 TL altında iken, diğer illlerde 16.000 TL altında olarak belirlendi.

TOKİ KURA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması özelliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleşen projenin kuralarının ne zaman çekileceğine dair henüz net bir tarih verilmedi.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."