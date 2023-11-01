Hanefi Keskin kimdir? Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin kaç yaşında, nereli? Hanefi Keskin biyografisi!

Hanefi Keskin, Yargıtay On Birinci Ceza Dairesi Başkanı olarak seçilmiştir. Keskin'in yaşamı, kariyeri ve nereli olduğu hakkında bilgilerin yer aldığı biyografi detayları merak konusu oldu. Peki, Yargıtay On Birinci Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin kimdir? Hanefi Keskin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca On Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Hanefi Keskin'in hayatı merak konusu oldu. Hanefi Keskin kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Araştırma motorlarında Yargıtay 11.Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin'in hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Hanefi Keskin kimdir? Yargıtay 11.Ceza Dairesi Başkanı Hanefi Keskin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

HANEFİ KESKİN KİMDİR?

Hanefi Keskin 12 Nisan 1967 tarihinde Dörtyol'da doğmuştur. Dörtyol İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini İzmir ve Malatya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

İskenderun hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Keskin; sırasıyla Ünye, Sason, Türkoğlu ve Denizli Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. İngilizce bilen Keskin, evli ve dört çocuk babasıdır.

19.10.2012 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Hanefi Keskin Yargıtay On Birinci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, 01.11.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay On Birinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.