Gündelik hayatımızda birçok farklı formu doldururken sorulmakta olan Hane halkı geliri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Genellikle TOKİ başvurularında insanların merak ettiği Hane geliri ne demek? Sorusunu sizler için yanıtladık. Peki, Hane halkı geliri nedir? Hane geliri ne demek? Hane halkı geliri ne anlama geliyor?

Hane halkı geliri nedir? TOKİ başvurularında ve birçok farklı kurumda form doldururken karşımıza çıkan sorulardan bir tanesidir. Bu nedenle birçok vatandaş Hane halkı geliri nedir? ve Hane geliri ne demek? Sorularını araştırmaktadır. Peki, Hane halkı geliri nedir? Hane geliri ne demek? Hane halkı geliri ne anlama geliyor?

HANE HALKI GELİRİ NEDİR?

Hane halkı geliri, aile içine bulunan ve çalışan kişilerin gelirinin toplamına verilen isimdir. Yani haneye giren aylık toplam gelir miktarına verilen isimdir.

TOKİ KURA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması özelliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleşen projenin kuralarının ne zaman çekileceğine dair henüz net bir tarih verilmedi.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söylerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."