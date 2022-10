Dün akşam saatlerinde Ataşehir'de sevenleri ile buluşan Hande Yener konseri her zamanki gibi konser alanını doldurdu. Konser anında bayılan Hande Yener, sevenlerini korkuttu. Hande Yener'in sevenleri ise Hande Yener'in neden bayıldığını merak etti. Peki, Hande Yener neden bayıldı? Hande Yener konserde bayıldı mı? Hande Yener sağlık durumu ne? İşte merak edilenler...

HANDE YENER NEDEN BAYILDI?

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in önceki akşam Ataşehir'de bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Sahnede şarkı söylediği anda baygınlık geçiren ünlü sanatçı, hayranlarının yüreklerini ağzına getirdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi. Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti. Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.