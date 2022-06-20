Hande Ünsal - Son Perde sözleri! 'Son Perde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Hande Ünsal - Son Perde sözleri! 'Son Perde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Hande Ünsal - Son Perde sözleri! 'Son Perde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Hande Ünsal'ın yeni şarkısı Son Perde, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 30 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Son Perde sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Son Perde şarkı sözleri sizlerle...

Hande Ünsal - Son Perde şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Kutsi'ye aittir.

HANDE ÜNSAL - SON PERDE ŞARKI SÖZLERİ

I·c¸imde nedenini bilmedigˆim,

Bir kırılganlık so¨z konusu.

***

Dilimde so¨ylemek istedigˆim,

U¨stu¨mden c¸ıkmıyor teninin kokusu

***

Sen kendi derdine yan,

beni bana bırak, artık uslan

Al hatıralarda ne varsa al

***

Kendimden vazgec¸mis¸im,

bir tek sana yanar ic¸im

Gel bendeki seni al, kolaysa al

***

Her s¸eyin u¨stesinden gelen kalbim

Bu gu¨nlerde beni yarı yolda koyuyor

***

As¸k dedigˆin s¸ey belki son perde

I·nsan kapansın diye dua ediyor

***

Her s¸eyin u¨stesinden gelen kalbim

Bu gu¨nlerde beni yarı yolda koyuyor

***

As¸k dedigˆin s¸ey belki son perde

I·nsan kapansın diye dua ediyor

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