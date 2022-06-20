Hande Ünsal - Son Perde sözleri! 'Son Perde' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Hande Ünsal'ın yeni şarkısı Son Perde, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 2 milyona yakın izlenme ve 30 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Son Perde sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Son Perde şarkı sözleri sizlerle...
Hande Ünsal - Son Perde şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Kutsi'ye aittir.
HANDE ÜNSAL - SON PERDE ŞARKI SÖZLERİ
I·c¸imde nedenini bilmedigˆim,
Bir kırılganlık so¨z konusu.
***
Dilimde so¨ylemek istedigˆim,
U¨stu¨mden c¸ıkmıyor teninin kokusu
***
Sen kendi derdine yan,
beni bana bırak, artık uslan
Al hatıralarda ne varsa al
***
Kendimden vazgec¸mis¸im,
bir tek sana yanar ic¸im
Gel bendeki seni al, kolaysa al
***
Her s¸eyin u¨stesinden gelen kalbim
Bu gu¨nlerde beni yarı yolda koyuyor
***
As¸k dedigˆin s¸ey belki son perde
I·nsan kapansın diye dua ediyor
***
Her s¸eyin u¨stesinden gelen kalbim
Bu gu¨nlerde beni yarı yolda koyuyor
***
As¸k dedigˆin s¸ey belki son perde
I·nsan kapansın diye dua ediyor
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