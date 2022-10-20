Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri! 'Sen Yokken' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Hande Ünsal'ın yeni şarkısı Sen Yokken, Youtube'a yüklendi. Şarkı 1 hafta içinde 2 milyondan fazla izlenme aldı ve 8 binden fazla beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözleri sizlerle...
Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ersay Üner'e aittir.
HANDE ÜNSAL - SEN YOKKEN ŞARKI SÖZLERİ
Tadı kalmadı hiç
Ne sabahın, ne hayatın
Gün gün azaldım.
Sonum er ya da geç
Yine yollar, uçurumlar,
Derin derin…
***
Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet
Acında bile var görülmemiş zarafet
Yokluğunun her anı sanki kıyamet
Bir yolu varsa hadi vazgeç
***
Doldurdum yine sana bu gözleri
Söndürdüm yakıp yakıp o günleri
Kayboldum adımı koydular deli
Sen yokken kimse tutamıyor beni