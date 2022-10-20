Hande Ünsal - Sen Yokken sözleri! 'Sen Yokken' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Hande Ünsal'ın yeni şarkısı Sen Yokken, Youtube'a yüklendi. Şarkı 1 hafta içinde 2 milyondan fazla izlenme aldı ve 8 binden fazla beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözleri nelerdir? Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözleri sizlerle...

Hande Ünsal - Sen Yokken şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Ersay Üner'e aittir.

HANDE ÜNSAL - SEN YOKKEN ŞARKI SÖZLERİ

Tadı kalmadı hiç

Ne sabahın, ne hayatın

Gün gün azaldım.

Sonum er ya da geç

Yine yollar, uçurumlar,

Derin derin…

***

Nasıl atlatılır ki bitmeyen bir afet

Acında bile var görülmemiş zarafet

Yokluğunun her anı sanki kıyamet

Bir yolu varsa hadi vazgeç

***

Doldurdum yine sana bu gözleri

Söndürdüm yakıp yakıp o günleri

Kayboldum adımı koydular deli

Sen yokken kimse tutamıyor beni