Hande Soral kimdir? Hande Soral hayatı ve biyografisi! Hande Soral kaç yaşında nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hande Soral merak konusu oldu. İşte Hande Soral hakkında merak edilen Hande Soral kimdir, Hande Soral hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

HANDE SORAL KİMDİR?

Doğum tarihi: 2 Şubat 1987

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli :İnegöl

Boy : 1,6 m

Hande Soral İnegöl) Türk oyuncu.

Oyunculuğa izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nın bir bölümünde sahneye konuk oyuncu olarak çıkmış ve program bitiminde yapımcı tarafından oyunculuk yapması konusunda teklif almıştır.

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