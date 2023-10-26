Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. Sevenleri ise arama motorlarında Hande Sarıoğlu sevgilisi kim? Eren Süzer ne iş yapıyor, instagram hesabı nedir? sorularına yanıt aradı.

Hande Sarıoğlu sevgilisi kim? Eren Süzer ne iş yapıyor, instagram hesabı nedir?

Dansları, cesur pozları ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen güzel sunucu Hande Sarıoğlu, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Peki,Hande Sarıoğlu sevgilisi kim? Eren Süzer ne iş yapıyor, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, Eren Süzer isimli bir iş insanıyla aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin" derken Süzer'in Bursa'da kokoreç işi yaptığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Sevgilisinin doğum gününde ilişkisini ilan eden Hande Sarıoğlu, "Hayatıma hoş geldin güzel adam" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede tebrik yorumları yağarken Eren Süzer'in mesleği de merak konusu oldu. Süzer'in Bursa'da kokoreç dükkanları olduğu Sarıoğlu'nun sık sık Bursa'ya giderek sevgilisini ziyaret ettiği ortaya çıktı.

EREN SÜZER KİMDİR?

Hande Sarıoğlu'nun sevgilisi olan ismin özel hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Eren Süzer'in Bursa'da kokoreç işi yaptığı biliniyor.

EREN SÜZER'İN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Süzer, İnstagram'da "@erenszr" kullanıcı adıyla yer alıyor.