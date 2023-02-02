Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hande Sarıoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu İnstagram hesabı ne?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hande Sarıoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hande Sarıoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR?

Hande Sarıoğlu (d. 19 Eylül 1988; Akçakoca, Düzce) Türk sunucudur. 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'nin Akçakoca ilçesinde doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Kanal D'de yayımlanan Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de yayımlanan ve Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı. 2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta yayımlanan Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8'de yayımlanmaya başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Habertürk TV'de çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı. Habertürk'te spor haberlerini sunan Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle işine son verildiğini açıkladı.

HANDE SARIOĞLU İNSTAGRAM HESABI NE?



Hande Sarıoğlu'nun İnstagram hesabı; hndsar.

Hande Sarıoğlu

Hande Sarıoğlu