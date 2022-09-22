Hande Macit kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hande Macit hayatı!

Hande Macit, Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile dünya evine girerek Mecklenburg Düşesi olması üzerine Hande Macit kimdir? Hande Macit kaç yaşında? Hande Macit nereli merak edildi. Hande Macit hayatı ve biyografisi!

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Hande Macit kimdir? Hande Macit, Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile dünya evine girerek Mecklenburg Düşesi olması üzerine Hande Macit kimdir? Hande Macit kaç yaşında? Hande Macit nereli merak edildi. Hande Macit hayatı ve biyografisi haberimizde...

HANDE MACİT KİMDİR?

Mersinli olduğu bilinen Hande Macit Hollanda'nın Rotterdam kentine 12 yıl önce ögrenim için gittiğinde bir arkaşının eğlencesinde tanıştığı Almanya'nın Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile evlenerek Mecklenburg Düklüğünde "düşes" unvanı aldı.

Hande Macit hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Hande Macit,"17 Haziran'da nikah masasına oturduktan sonra üzerime temsil görevi de yüklendi. Aileyi ve Türkiye'yi temsil sorumluluğu üzerimde. Bulunmamız gereken etkinlikler var. Hayatımda çok büyük değişim olmadı. Ben Türk'üm ve ülkemi çok seviyorum. Türkiye'nin tarihini etkileyen bir olayda yer aldığım için ve Alexander ile evlendiğim için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.