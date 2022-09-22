Mersinli Hande Macit'in Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile dünya evine girerek Mecklenburg Düşesi olması sosyal medyada gündem oldu. Peki, Hande Macit eşi kim? Prens Georg Alexander kimdir? İşte detaylar...

Öğrenim için Hollanda'ya giden Mersinli Hande Macit, Macklenburg Veliaht Presi Georg Alexander ile evlenerek düşes ünvanı aldı. Sosyal medyada gündem olay sonrasında Hande Macit'in eşi merak konusu oldu. Peki, Hande Macit eşi kim? Prens Georg Alexander kimdir? Detaylar haberimizde...

HANDE MACİT EŞİ KİM?

Hande Macit Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın Veliaht Prensi Georg Alexander ile dünya evine girmiştir. Mersin'in Tarsus ilçesinde doğup büyüyen ve Tarsus Amerikan Koleji'ni bitiren 29 yaşındaki Hande Macit, üniversite eğitimi için 12 yıl önce erasmus ile Hollanda'ya taşındı. Hande Macit, 2019 yılında bir eğlencede Almanya'daki Mecklenburg Dükalığı'nın 31 yaşındaki Veliaht Prensi Georg Alexander ile tanıştı ve geçtiğimiz yıl nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde evlenen çiftin düşününe jet sosyete büyük ilgi gösterirken, veliaht prens ile evliliğinin ardından Hande Macit "düşes" ünvanını almış oldu.

PRENS GEORG ALEXANDER KİMDİR?

Prens Georg Alexander Almanya'daki Meckelnbur Dükalığı'nın veliahtıdır. 31 yaşındaki Veliaht Prensi Hande Macit ile bir eğlencede tanışmış ve geçtiğimiz yıl nişanlanmışlardır. Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çiftin evlilikleri sosyal medyada gündem oldu.