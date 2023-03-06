Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapan Hande Kazanova'nın hayatı merak ediliyor. Peki, Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova hayatı ve biyografisi nedir?

Astroloji alanında yorumlarıyla dikkat çeken Hande Kaznova'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HANDE KAZANOVA KİMDİR?

Zişan Hande Kazanova (d. 25 Eylül 1973, İzmir), Türk oyuncu, sunucu ve astrolog.

Kazanova ailesinin tek çocuğudur. İlkokulunu Alaybey İlkokulu ortaokulu ve liseyi İzmir Fatih Koleji'nde okumuştur. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinde okumuştur. Türkiye'yi temsil ettiği Miss Internatonial (1993) yarışmasında ilk 10 arasına girmiştir. TRT İstanbul Radyosunda tiyatroculuk dersleri almıştır. 2000 yılında Kiss TV'de kendi adını taşıyan VJ Hande Kazanova programını sunmuştur. Aynı sene astroloji yazarı olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Canan rolüyle Kurtlar Vadisi dizisinde oynamıştır. Günümüzde ise, Habertürk adlı gazetede burç astroloji yazarlığını yapmaktadır.

Filmografisi

2013 - Galip Derviş - Aylin Sayar (Konuk Oyuncu) (2013)

2010 - Geniş Aile - Su (Konuk Oyuncu)

2008 - Karamel - Jülide

2008 - Servet Avcısı - Müzeyyen

2008 - Sıfır Nokta - Didem

2006 - Yanık Koza - Suna

2003-2005 - Kurtlar Vadisi - Canan

2002 - Tatlı Hayat - Konuk Oyuncu

2001 - Aşkına Eşkiya - Nazlı

2001 - Cinlere Perilere - Konuk Oyuncu

1996 - Şeytanın Kurbanları

1992 - Mahallenin Muhtarları - Ece (1997)