Hande Karacasu ne oldu, neden gözaltına alındı? Hande Karacasu Sessiz İstila filmi nedeniyle gözaltına mı alındı? Hande Karacasu serbest mi?

Hande Karacasu Sessiz İstila filmi hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesapla ilgili harekete geçti. Bu gelişmenin ardından Hande Karacasu neden gözaltına alındı? Hande Karacasu Sessiz İstila filmi nedeniyle gözaltına mı alındı? Hande Karacasu serbest mi, tutuklandı mı? gibi sorular gündem oldu. İşte Hande Karacasu Sessiz İstila filmi hakkında EGM tarafından yapılan açıklama haberimizde...

HANDE KARACASU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili bazı bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan siyasal iletişimci ve spiker Hande Karacasu Sakarya'da gözaltına alındı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN ŞAHIS DA GÖZALTINDA

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah ise Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Karacasu'nun serbest bırakıldığı öğrenildi. Karacasu'nun avukatı, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra teşkilat mensuplarının alkışları ile Karacasu evine uğurlandı.

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