Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Peki, Hande Karacasu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hande Karacasu'nun hayatı ve biyografisi!

HANDE KARACASU KİMDİR?

Hande Karacasu sosyal medya hesabından "Sessiz İstila" videosunu yayınlamıştır. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Hande Karacasu son dakika gelen haberle gözaltına alındı.

Twitter'da 54 bin takipçisi bulunan Hande Karacasu, Spiker ve Siyasal iletişimcidir.

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili bazı bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan siyasal iletişimci ve spiker Hande Karacasu Sakarya'da gözaltına alındı.

SAKARYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Egm'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN ŞAHIS DA GÖZALTINDA

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Haberler.com - Gündem