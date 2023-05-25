Hande Fırat biyografisi araştırılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme ile hafızalara kazınan Hande Fırat nereli? Yaptığı canlı görüşme sayesinde Altın Kelebek Ödüllerinde ''Yılın Medya Olayı'' ödülünü aldı. Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Hande Fırat'ın mesleği nedir? Hande Fırat hayatı ve biyografisi nedir?

Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Nehir Fırat adında bir kızı bulunan Fırat, Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde eğitim gördü. Staj ile televizyonculuk kariyerine başlamış oldu. Gazeteci Murat Özvardar ile evlendi. Peki, Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Hande Fırat'ın mesleği ne? Hande Fırat biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HANDE FIRAT KİMDİR?

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Televizyonculuk kariyeri, üniversite eğitimi devam ettiği sırada staj yaprığı yerde başladı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev alan isim, Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak görev aldı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

YILIN MEDYA OLAYI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Hande Fırat, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü arama ile CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Bu yayın ile darbe girişiminin seyri değişti ve halk sokaklara döküldü. Gelimşe, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü. Söz konusu aramanın gerçekleştirildiği telefon Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde Erdoğan'ın telefonunun yanında sergileniyor.

İngilizce ve Fransızca bilen gazetecinin, 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi. Ayrıca resimle ilgilenen Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de 'Renklerdir Patlayan' adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir. Hande Fırat'ın 24 Saat adında da bir kitabu bulunuyor.

ÖDÜLLERİ

2016: Altın Kelebek Ödülü – "Yılın Medya Olayı"

2017: RTGD Ödülü – "15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Ödülü"