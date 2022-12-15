Hande Erçel sevgilisi kim? Hande Erçel Kartal Özmızrak sevgili mi? Kartal Özmızrak kimdir? Kartal Özmızrak kaç yaşında, nereli?

Ünlü güzel oyuncu olan Hande Erçel'in özel hayatı yakından takip ediliyor. Sevenleri ise Hande Erçel'in sevgilisini merak ediliyor. Arama motorlarında ise Hande Erçel sevgilisi kim? Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak mı? Kartal Özmızrak kimdir? Kartal Özmızrak kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Sen Çal Kapımı dizisi ile büyük ilgi toplayan Hande Erçel'in Kerem Bursin ile yaşadığı aşk gündemdeydi. Ayrılığın ardından Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncunun adı şimdi ise ünlü basketbolcu ile anılıyor. Peki, Hande Erçel sevgilisi kim? Hande Erçel'in sevgilisi Kartal Özmızrak mı? Kartal Özmızrak kimdir? Kartal Özmızrak kaç yaşında, nereli?

HANDE ERÇEL SEVGİLİSİ KİM?

Yetenekli basketbolcu Kartal Özmızrak ile Hande Erçel'in arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia ediliyor. Henüz ikiliden bir açıklama gelmedi.

KARTAL ÖZMIZRAK KİMDİR?

Kartal Özmızrak (d. 29 Ağustos 1995, İstanbul), Liga ACB takımlarından Obradoiro CAB forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.89 metre boyundaki Özmızrak, oyun kurucu pozisyonunda görev almakadır. Kartal, basketbola 4 yaşında Tofaş'ın altyapısında başladı. Devamında İdealtepe Spor Kulübü'nde basketbol oynadıktan sonra tekrar Tofaşspor'un altyapısına katıldı. 10 yaşına geldiğinde Beşiktaş altyapısına katılan Özmızrak, tüm alt yaş kategorilerinde mücadele etti. Kartal Özmızrak, 2011-12 sezonu başında Ergin Ataman yönetimindeki Beşiktaş A Takımı'na yükselmeyi başardı. Henüz 16 yaşındakyen Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi karşılaşmada Bandırma Kırmızı karşısında 2 sayı attı. Çıktığı 17 normal sezon karşılaşmasında maç başına 6.2 dakika sahada kaldı ve 2.8 sayı ortalamasıyla oynadı. En yüksek skor rakamına ise Antalya BŞB karşısında attığı 13 sayıyla ulaştı. Playoff döneminde ise 8 karşılaşmada forma giydi ve 1.3 sayı ortalaması tutturdu. 2011-12 sezonunda Beşiktaş formasıyla EuroChallenge, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.