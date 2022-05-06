Hande Erçel kimdir, kaç yaşında? Hande Erçel boyu ve kilosu | Hande Erçel eski hali nasıldı?
Güneşin Kızları dizisi ile adını duyuran güzel oyuncu Hande Erçel her zaman konuşulmayı başarıyor. Doğum günü nedeniyle Twitter'da trend olan Hande Erçel kimdir? Hande Erçel nereli? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Hande Erçel hangi dizilerde rol aldı? Hande Erçel estetik mi yaptırdı, estetiksiz hali nasıldı?
Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma doğumlu oyuncu başarılı dizi projelerine imza attı. Dizi projeleri kadar özel hayatı ile gündemden düşmeyen Hande Erçel kimdir? Hande Erçel boy ve kilosu nedir? Tüm merak edilen sorular haberimizde yer almaktadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012'de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. Hande Erçel daha sonra Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını Güneşin Kızları dizisi ile yapan oyuncu Murat Dalkılıç birlikteliği ilde çok konuşuldu.
Hande Erçel boy: 1.75
Hande Erçel kilo: 53
Hayat Ağacı,
Çılgın Dersane Üniversitede,
Sen Çal Kapımı,
Halka,
Güneşin Kızları,
Aşk Laftan Anlamaz,
Siyah İnci.
İlk haliyle çok farkı olduğu düşünülen Hande Erçel'in ilk fotoğrafları: