Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz ve Sen Çal Kapımı dizilerindeki rolüyle adından söz ettiren Hande Erçel'in burcu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hande Erçel'in doğum tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hande Erçel burcu nedir? Hande Erçel kaç yaşında? Hande Erçel doğum tarihi! Detaylar haberimizde...

HANDE ERÇEL BURCU NEDİR?

24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel Yay burcudur.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştır. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdığı Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı.

2019 yılında, Halka dizisinde Müjde Akay, aynı yıl Kanal D'de yayımlanan Azize adlı dizide ise Azize Aksu Günay karakterine hayat verdi. Son olarak ise, 2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi, 8 Eylül 2021'de 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.