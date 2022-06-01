Hande Erçel annesi ne zaman öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel neden öldü? Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel kimdir? - Haberler

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HANDE ERÇEL ANNESİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kanser hastalığından dolayı bir süre hastanede tedavi gören Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel,geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Oyuncu daha sonra ekibin de desteği ile sete döndü. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de o zamandan beri Instagram'da paylaşım yapmıyordu. Acısıyla başa çıkmaya çalışan Gamze Erçel, Instagram'dan bu fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Gamze, Hande ve Aylin Erçel'in bulunduğu bir fotoğrafın olması ise yürekleri sızlattı. Aylin Erçel 10 Ocak 2019 tarihinde vefat etti.

HANDE ERÇEL'İN ANNESİ AYLİN ERÇEL NEDEN ÖLDÜ?

Çalışarak yaşadığı zor günleri atlatmaya çalıştığını belirten Hande Erçel, "Konuşmayı tercih etmiyorum, elbette. Ama hiçbir şey söylememek de yok saymak gibi geliyor. Günlerim, içimdeki derin acıyı yaşayarak, bununla yaşamayı öğrenmeye çabalayarak geçiyor. Çalışarak hayata tutunuyorum. Ve tabii ki babam, ablam en büyük desteğim. Tarifsiz bir duygu, Allah kimseye yaşatmasın. Çok özlüyorum" ifadelerini kullandı. Hande Erçel'in 48 yaşındaki annesi Aylin Erçel, 11 Ocak'ta yaklaşık sekiz aydır kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç oyuncu kelebekleri sevdiği için 'Kelebeğim' diye seslendiği annesi yakasına kelebek figürü takarak uğurlamıştı.

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