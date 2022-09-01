Oyuncu Hande Doğandemir'in hayatı merak konusu oldu. Hande Doğandemir sevgilisi kim? Hande Doğandemir Furkan Palalı sevgili mi? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Güneşi Beklerken dizisindeki rolüyle kariyerinde büyük ilerleme kateden Hande Doğandemir'in özel hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Doğandemir sevgilisi kim? Hande Doğandemir Furkan Palalı sevgili mi? Detaylar haberimizde...

HANDE DOĞANDEMİR SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Hande Doğandemir, meslektaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı söyleniyordu. İkili dün akşam ilk kez birlikte objektiflere yakalandı. Ünlü çiftin aşkı böylece belgelenmiş oldu.

HANDE DOĞANDEMİR FURKAN PALALI SEVGİLİ Mİ?

Oyuncu Hande Doğandemir ile Furkan Palalı, önceki gece sabaha karşı el ele görüntülendi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe ayrı ayrı katılan ikili, after parti sonrası geceyi birlikte terk ettikleri sırada gazetecilere yakalandı. Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı böylece belgelenmiş oldu.