Oyuncu Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Hande Doğandemir kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli?

Hande Doğandemir 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Hande Doğandemir kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünden İletişim Sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmusla altı ay Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün oyunculuk okuluna gitti. 2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler'le birlikte "Eti Browni" reklamında rol aldı. 2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren "Güneşi Beklerken" dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı. 2015 yılında TV8'de "Kara Kış" isimli dizişe başrolü Şükrü Özyıldız ile paylaştı. Yine 2015 yılında "Racon: Ailem İçin" dizisinde oynadı. 2016 yılında gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde Kara Kış dizisinde başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile oynadı.

Film ve Dizileri :

2016 – Her Şey Aşktan

2015- Kara Kış

2015 – Racon: Ailem İçin

2014 – Bana Masal Anlatma

2013 – 2014 – Güneşi Beklerken

2012 – Şubat

2012 – Leyla ile Mecnun

2012 – Böyle bitmesin

2012 – İbreti Ailem

2011-2012 – Sen De gitme

2010 – Keskin Bıçak

2010 – Kahramanlar