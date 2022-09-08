Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Hande Doğandemir, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilenler. Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir sevgilisi kim?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hande Doğandemir merak konusu oldu. İşte Hande Doğandemir hakkında merak edilen Hande Doğandemir kimdir? Hande Doğandemir kaç yaşında, nereli? Hande Doğandemir sevgilisi kim? gibi konuların detayları…

HANDE DOĞANDEMİR KİMDİR?

Hande Doğandemir, 22 Kasım 1985 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur.Annesi bir kamu kurumundan emekli, babası da banka emeklisidir. Ankara'da okuduğu ortaokul ve lisede Fransızca eğitim gördü. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümünden İletişim Sosyolojisi üzerine eğitim görerek mezun oldu. Üniversitede son sınıfta Erasmusla altı ay Fransa'nın Lille şehrinde okudu. Üniversite bittikten sonra farklı bir alanda çalışmak istemiş ve ekran arkası deneyimler edindikten sonra Akademi 35'buçukta oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera arkasında programcılık yapmaya stajyerlikle başladı. Daha sonra rejiye geçti. sonra çalıştığı yerde editör yardımcısı oldu. Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün oyunculuk okuluna gitti. 2011 yılında başlamak üzere TRT Okul'da "Hatırlar mısınız?" adlı programda iki yıl sunuculuk yaptı. 2013 yılının Mart ayında Nejat İşler'le birlikte "Eti Browni" reklamında rol aldı. 2 Temmuz 2013 tarihinde Kanal D'de gösterime giren "Güneşi Beklerken" dizisinde başrollerini Emre Kınay, ve Kerem Bursin ile paylaştı. 2014 yılında Lipton reklamında oynadı. 2015 yılında TV8'de "Kara Kış" isimli dizişe başrolü Şükrü Özyıldız ile paylaştı. Yine 2015 yılında "Racon: Ailem İçin" dizisinde oynadı. 2016 yılında gösterime giren "Her Şey Aşktan" filminde Kara Kış dizisinde başrolü paylaştığı Şükrü Özyıldız ile oynadı.

Film ve Dizileri :

2016 – Her Şey Aşktan

2015- Kara Kış

2015 – Racon: Ailem İçin

2014 – Bana Masal Anlatma

2013 – 2014 – Güneşi Beklerken

2012 – Şubat

2012 – Leyla ile Mecnun

2012 – Böyle bitmesin

2012 – İbreti Ailem

2011-2012 – Sen De gitme

2010 – Keskin Bıçak

2010 – Kahramanlar

HANDE DOĞANDEMİR SEVGİLİSİ KİM?

Oyuncu Hande Doğandemir, meslektaşı Furkan Palalı ile aşk yaşadığı söyleniyordu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin düğününe ayrı ayrı katılan ikili, after parti sonrası geceyi birlikte terk ettikleri sırada gazetecilere yakalandı. Hande Doğandemir ve Furkan Palalı aşkı böylece belgelenmiş oldu.