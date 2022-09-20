Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Hande Deniz Uluğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Deniz Uluğ sevgilisi var mı? Miss Turkey Hande Deniz Uluğ evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Hande Deniz Uluğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Deniz Uluğ sevgilisi var mı? Miss Turkey Hande Deniz Uluğ evli mi? Detaylar haberimizde...

HANDE DENİZ ULUĞ SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyunda, 21 yaşında ve Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık, 4. sınıf öğrencisidir. Hande Deniz Uluğ'un @handeulug kullanıcı adıyla 3,372 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY HANDE DENİZ ULUĞ EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Hande Deniz Uluğ'un evli olmadığı bilinmektedir.