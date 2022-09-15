Her yıl düzenlenen Miss Turkey yarışmasının 20 finalisti açıklandı. Finalistlerin arasında yer alan Hande Deniz Uluğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey finalisti Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, nereli? Hande Deniz Uluğ Instagram hesabı!

Miss Turkey 2022'nin en iyi 20 finalisti açıklandı. Dün akşam yapılan ön elemede 100 kişi arasında seçilen isimler bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Finalistlerin arasında yer alan Hande Deniz Uluğ'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Hande Deniz Uluğ kimdir? Miss Turkey finalisti Hande Deniz Uluğ kaç yaşında, nereli? Hande Deniz Uluğ Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

HANDE DENİZ ULUĞ KİMDİR?

Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyunda, 21 yaşında ve Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık, 4. sınıf öğrencisidir.

HANDE DENİZ ULUĞ INSTAGRAM HESABI!

Hande Deniz Uluğ'un @handeulug kullanıcı adıyla 3,372 takipçisi bulunmaktadır.