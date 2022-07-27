Hande Baladın sevgilisi kim? Ünlü voleybolcu Hande Baladın kiminle sevgili?

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HANDE BALADIN SEVGİLİSİ KİM?

Milli yıldız Hande Baladın'ın, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer ettirdiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Akşam'ın aktardığı habere göre, milli voleybolcunun geçtiğimiz haftalarda ismi, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı. Ardından, başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın, Fatih Terim döneminde Galatasaray kadrosuna dahil olan Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yan yana oldukları fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

HANDE BALDIN KİMDİR?

Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.90 m'dir (Eczacıbaşı Spor Kulübü internet sitesine göre 1.88 m). 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

BAŞARILARI

Bır kısmı şöyledir:

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara (d. 23 Mart 1993; Bornova, İzmir), Türk futbolcudur. Göztepe'de oynamaktadır. Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay ile ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, ikinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Eskişehirspor'a transfer olmuştur. Kariyerindeki ilk golünü Süper Lig'de 2013-14 sezonu 5. maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor-Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır. 2014-15 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır. 2018 yazında Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'un küme düşmesiyle serbest kalan Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu ve 2 yıllık sözleşme imzaladı. 5 Nisan 2021'de kadro dışı bırakıldı. Kasımpaşa ile sözleşmesinin bitmesinin ardından 11 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer oldu.