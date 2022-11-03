Hande Baladın'ın sevgilisi kim? Milli voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisi Aytaç Kara kimdir?

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HANDE BALADIN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Milli voleybolcu Hande Baladın'ın, Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ile birlikte olduğu iddia ediliyor. 2010 yılından beri yeşil sahalarda olan Aytaç Kara; Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray, Bursasapor ve ve Kasımpaşa formalarını giymiştir.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Hande Baladın (d. 1 Eylül 1997, Kütahya), Türk millî voleybolcudur. Eczacıbaşı VitrA takımında oynamaktadır.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. Boy uzunluğu 1.90 m'dir (Eczacıbaşı Spor Kulübü internet sitesine göre 1.88 m). 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

BAŞARILARI

Bır kısmı şöyledir:

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Bireysel Başarılar

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

AYTAÇ KARA KİMDİR?

23 Mart 1993, Bornova, İzmir de dünyaya gelmiştir.

Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da oynamaktadır. Kariyerindeki ilk golünü Türkiye Süper Ligi'nde 2013-2014 Sezonu 5.Maçında Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor Medicalpark Antalyaspor maçında atmış ve Eskişehir'in galip gelmesinde etkin rol oynamıştır.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytaç, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Altay için ilk resmî karşılaşmasına 22 Ağustos 2010 tarihinde TKİ Tavşanlı Linyitspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasında çıktı. Altay'da ilk sezonunda 1'i Türkiye kupası olmak üzere 2 karşılaşmada forma giyen Kara, İkinci sezonunda 20 maçta forma giymiştir. 2012-2013 transfer döneminde Süper lig ekiplerinden Eskişehirspor'a transfer olmuştur. 2014-2015 sezonunun devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştur. Aytaç sezonun yarısında ciddi bir sakatlık geçirip sezonu kapatmıştır.

5 kez Türkiye U-18 Millî Takımına çağrılan Aytaç Kara, 5 kez Türkiye U-18 Millî Takımı formasını giymiştir. 1 Kez ise A Millî forma giymiştir.