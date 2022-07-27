Hande Baladın Ataç Kara sevgili mi?

Başarılı voleybolcu Hande Baladın'ın, Fatih Terim döneminde Galatasaray kadrosuna dahil olan Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yan yana oldukları fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gelişme sonrası Hande BaladınAtaç Kara sevgili mi, merak edildi.

HANDE BALADINATAÇ KARA SEVGİLİ Mİ?

Milli yıldız Hande Baladın'ın, Fatih Terim'in Galatasaray'a transfer ettirdiği orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile aşk yaşadığı iddia edildi. Akşam'ın aktardığı habere göre, milli voleybolcunun geçtiğimiz haftalarda ismi, Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say ile anılmıştı.

Voleybolseverlerin gönlüne taht kurmayı başarmış 24 yaşındaki sporcu Hande Baladın ile Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın fotoğrafı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Milli voleybolcular Özge Nur Çetiner ve Kübra Akman ile bir mekanda eğlenirken çekilen bu fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi.