Hande Aydemir kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hande Aydemir'in hayatı ve biyografisi - Haberler

Hande Aydemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

HANDE AYDEMİR KİMDİR?

Hande Aydemir 1985 Ankara doğumludur. Aslen Bolulu olan Hande Aydemir, Hacettepe Üniversitesi "Radyo Televizyon Yayımcılığı" bölümünden mezun olmuştur.

Hande Aydemir TV 100 kanalında hafta içi 23:30 'da 'Gün Biterken' programını sunmaktadır. Hafta sonu pazar günleri ise aynı kanalda 20:30 'da 'Şimdi Konuşalım' programını sunmaktadır.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Hande Aydemir'in Twitter'da 3900 takipçisi bulunurken, İnstagram'da ise 10 bin takipçisi bulunmaktadır.

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