Handan Toprak kimdir? Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Handan Toprak kimdir? Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi!

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Handan Toprak kimdir? Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Handan Toprak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi! Handan Toprak kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Handan Toprak hakkında araştırmalar yapılıyor. Handan Toprak kimdir? Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi!

HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Handan Toprak Benli, 1982'de doğdu.

Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Benli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1983 – 1985 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde de eğitim aldı.

Handan Toprak Benli, 2014 yılında Avcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

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