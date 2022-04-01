Handan Toprak kimdir? Handan Toprak kaç yaşında, nereli? Handan Toprak hayatı ve biyografisi!

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HANDAN TOPRAK KİMDİR?

Handan Toprak Benli, 1982'de doğdu. Haccettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Benli Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ve 1983 – 1985 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde de eğitim aldı. Handan Toprak Benli, 2014 yılında Avcılar Belediye Başkanı olarak seçildi.

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