Hamza Yerlikaya diploması sahte iddiası nedir? Hamza Yerlikaya diploması neden tartışılıyor?

Bir süredir diploması hakkında çeşitli haberlerle gündeme gelen Hamza Yerlikaya, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker sosyal medya hesabından paylaşımı ile tekrar gündem oldu. Peki, Hamza Yerlikaya diploması neden tartışılıyor? Hamza Yerlikaya diploması sahte iddiası nedir?