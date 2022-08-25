Hamza Yerlikaya diploması sahte iddiası nedir? Hamza Yerlikaya diploması neden tartışılıyor?
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Bir süredir diploması hakkında çeşitli haberlerle gündeme gelen Hamza Yerlikaya, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker sosyal medya hesabından paylaşımı ile tekrar gündem oldu. Peki, Hamza Yerlikaya diploması neden tartışılıyor? Hamza Yerlikaya diploması sahte iddiası nedir?
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Danışmanı Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte çıktığı yönünd epoaylaşım yapotı. Paylaşım sonrası Hamza Yerlikaya diploması sahte iddiası nedir, Hamza Yerlikaya diploması neden tartışılıyor, merak edildi.
HAMZA YERLİKAYA DİPLOMASI SAHTE İDDİASI NEDİR?
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker sosyal medya hesabındanHamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte çıktığını duyurdu.
HAMZA YERLİKAYA PAYLAŞIM YAPTI
Hamza Yerlikaya,sosyal medya hesabından diploma görsellerini paylaştı:
August 24, 2022
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