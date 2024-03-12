Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli?
Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Belediye Başkan adayı olan Hamza Taçyıldız'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Taçyıldız'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündemde.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Peki, Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
HAMZA TAÇYILDIZ KİMDİR?
Hamza Taçyıldız, Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.