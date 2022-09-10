Hamza Mercimek kimdir? Masterchef Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Hamza Mercimek hayatı ve biyografisi!

Masterchef 2021 ana kadrosu bu akşam MasterChef Türkiye yeni sezon yarışmacılarıyla buluştu. Hamza hastalığı sebebiyle yayına uzaktan bağlantı yoluyla katıldı. Hamza'nın hastalığını merak eden vatandaşlar ne olduğunu merak ediyor. Peki, Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında, nereli? Hamza Mercimek hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye'de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet'teki bir otelin mutfağında buldu.

Sultanahmet'teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden yarışmacı, Sultanahmet'teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Sonrasında Feriye Lokantası'nın müdürü olan akrabası sayesinde bu mutfağa geçiş yaptı. Feriye Lokantası mutfağının kendisi için ilk profesyonel mutfak olduğunu söyleyen Mercimek, aşçılık tecrübesinin çoğunu burada edindiğini belirtti. Burada çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek'i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.

Mercimek, daha da yenisini bulmak için buradan da ayrılarak Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı'nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti. Yarışmacı, Ataşehir'deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı. Hamza Mercimek, Instagram'da 'hamzamercimekk' hesabıyla paylaşımlar yapıyor.