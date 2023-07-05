Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hamza Dağ hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hamza Dağ'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hamza Dağ hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hamza Dağ'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir? Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Hamza Dağ hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
HAMZA DAĞ KİMDİR?
Hamza Dağ (d. 1 Mart 1980, Demirci), Türk siyasetçi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Serbest avukat olarak çalışmıştır. Değişim Avukatlar Grubunun kurucusudur. TBMM 24.,25.ve 26.ve 27 dönem İzmir Milletvekilidir. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.