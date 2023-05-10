Hamza Dağ aday mı? 2023 Hamza Dağ nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hamza Dağ aday mı? 2023 Hamza Dağ milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Hamza Dağ aday mı? 2023 Hamza Dağ milletvekili adayı mı? İşte detaylar...