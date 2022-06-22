Ak Parti'nin kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev alan Cebeci, AK Parti Avrupa örgütlenmesinde görev aldı. Peki, Hamza Cebeci kimdir? Hamza Cebeci kaç yaşında, nereli? Hamza Cebeci hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAMZA CEBECİ KİMDİR?

1953 Düzce Gümüşova doğumlu olan Hamza Cebeci, ilk ve orta okulu Gümüşova'da, liseyi Bilecik Ertuğrul Gazi Lisesi Fen bölümünde devlet bursuyla okudu.1974'de Bakanlık izni ile Almanya'ya gitti. Duisburg'da lisan öğrenimi (6 ay), Duisburg Polman'da Tyhsen firmasında makine üzerine staj (6 ay) yaptı. Krefeld üniversitesinde hazırlık okulu, Dortmund'da makine mühendisliği tahsili, yine Dortmund'da mimarlık tahsili ve buradan yüksek mimar olduktan sonra aynı şehirde 1 yıl inşaat ekonomisi okudu.

Gümüşova Spor'da kaptan olarak futbol oynadı. Köprübaşı Spor'da futbol, Düzce karmasında futbol, Bilecik lisesinde futbol (kaptan), Bilecik Küplü sporda futbol oynadı. Bilecik Lisesinde serbest güreş.1972 yılında 62 kg. Bilecik şampiyonu, liseler arası şampiyonada Türkiye üçüncüsü. Almanya'da Ober Hausen'de Türk gücü takımını kurdu ve kaptanı olarak futbol oynadı. Bir süre Krefeld üniversitesinde futbol oynadı.1977'de sporu tamamen bırakıp cemiyet işlerine yöneldi.

1976'da Krefeld üniversitesinde 9 talebe arkadaşı ile İslamcı Gençlik teşkilatını kurdular, daha sonra bu kuruluş Avrupa İslamcı Gençlik oldu ve Hamza Cebeci genel başkanlığına getirildi.1979'da evlenen Hamza Cebeci , bu vazifeden kendi isteğiyle ayrıldı. Sırasıyla yüksek tahsil talebe birliği eğitim ve burs işlerini yürüttü. Gençlik genel sekreterliğini yaptı. Milli görüş genel merkez icra heyeti görevinde bulundu. Avusturya koordinatörlüğü görevini yaptı. A.M.G.T. Hac organizesini yürüttü. 1984'de Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. 1985'de Amasya'da kısa dönem askerliğini yaptı.

1986 'da Cumaova'da petrol istasyonu kuran Hamza Cebeci ticari hayatına 1987'de 7 arkadaşıyla İnka İnşaat A.Ş.'yi kurarak devam etti. 3 yıl yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttü. 1991'de Cebeci İnşaatı kurdu. 1992'de 4 arkadaşıyla Işık İnşaatı kurdular. 1994 yılında İstanbul'a yerleşti, 5 arkadaşıyla Cemre İnşaat A.Ş.'yi kurdular ve bu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yaptı. 1996'da İnka İnşaat Ltd. Şti. Kurdu. 1997'de Cebeci İnşaat İç ve Dış Ticaret Turizm İthalat ve İhracat Ltd. Şti. kurdu, halen şirketin sahibidir

AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında Düzce ili sorumlusu olarak görev alan Cebeci, AK Parti Avrupa örgütlenmesinde görev aldı. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi. 2004 Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Vekilliği ve Üsküdar Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı ile Üsküdar Kent Konseyi Başkanlığıgörevlerinde bulundu. İBB İmar Komisyonu Raportörlüğü görevinin ardından İBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürdü. 2008-2009 yılı İBB Kültür Başkenti Danışma Kurulu üyeliğinde bulunan Cebeci 2013 Adım Grubu İş Adamları Başkanlığı'nı yönetti. 2012 Darülaceze İdare Meclisi üyeliğine seçilen Cebeci, görevineİBB AB Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak sürdürdü. 2010yılından Uluslararası Vuslat Derneği – Vuslat Platformu Başkanı görevini üstlendi. 2015 yılında Darülaceze Başkanlığı'na seçilen ve halen görevini sürdüren Cebeci evli ve 4 çocuk babasıdır.

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