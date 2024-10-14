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Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hamza Aydoğdu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi! Hamza Aydoğdu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Hamza Aydoğdu hakkında araştırmalar yapılıyor. Hamza Aydoğdu kimdir? Hamza Aydoğdu kaç yaşında, nereli? Hamza Aydoğdu hayatı ve biyografisi!

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

1975 yılında Bitlis/Ahlat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bitlis'te, yüksek öğrenimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla, Doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Eserlerinde Eğitim Değerleri" isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahip olan Aydoğdu'nun alanı ile ilgilipek çok akademik makale ve kitabı bulunmaktadır.

Çalışma hayatına Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başlayan Aydoğdu, sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.

09.06.2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atanan Vali Doç. Dr. Hamza Aydoğdu,

19.06.2020 - 15.08.2023 tarihleri arasında Aksaray Valisi olarak görev yaptı.

10.08.2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Erzincan Valisi olarak atanan Aydoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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