Hamza Akman kimdir? Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?

Eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünü Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı attı. Bunun ardından futbol severler, Hamza Akman kimdir? Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç? merak etti. Peki, Hamza Akman kimdir? Hamza Akman'ın babası kim? Hamza Akman kaç gol, kaç asist yaptı? Tüm detaylar sizlerle...

Hamza Akman kimdir, hayatı, kariyeri ve biyografisi nedir merak ediliyor. Galatasaray ile ilk golünü atan orta saha futbolcusu Hamza Akman kimdir? Hamza Akman kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, hangi takımda, boyu kaç? araştırılıyor. İşte bilgiler...

HAMZA AKMAN KİMDİR?

Hamza Akman eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğludur. Hamza Akman 27 Eylül 2004 İstanbul doğumludur. Şu anda Galatasaray'da oynamaktadır. Galatasaray'da ilk golünü 19 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde Kastamonuspor'a karşı atmıştır.

Hamza Akman doğum tarihi : 27 Eylül 2004

Hamza Akman kaç yaşında : 18 yaşında

Hamza Akman nereli : İstanbul doğumlu

Hamza Akman hangi takımda oynuyor : Galatasaray

Hamza Akman mevkisi ne : Orta saha

Hamza Akman forma numarası kaç : 81

Hamza Akman boyu kaç : -

Hamza Akman 81 numaraları formayı giymektedir. Mevkisi ise orta sahadır. Ek olarak Hamza Akman'ın kendisinden 2 yaş küçük kardeşi Efe Akman da Galatasaray altyapısında forma giymektedir.