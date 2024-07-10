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HAMSTER KOMBAT 10 TEMMUZ ŞİFRESİ | Hamster Kombat bugünün yeni şifresi nedir, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

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Popüler oyun Hamster Kombat'ın bugünkü şifresi merakla bekleniyordu. Oyuncuların heyecanla beklediği yeni şifre sonunda açıklandı. Peki, Hamster Kombat nedir ve bugünkü şifre nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleri barındıran Hamster Kombat oyunu, her geçen gün daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

HAMSTER KOMBAT 10 TEMMUZ ŞİFRE NE?

Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 10 Temmuz 2024 tarihli "GAS" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

G: — — •

A: • —

S: • • •

HAMSTER KOMBAT 10 TEMMUZ ŞİFRESİ | Hamster Kombat bugünün yeni şifresi nedir, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK COMBO KARTLARI NASIL ALINIR?

Günlük Giriş Yapın:

Oyuna her gün giriş yaparak günlük ödüller ve combo kartları kazanma şansınızı artırın.

Görevleri Tamamlayın:

Oyunda belirli görevleri ve etkinlikleri tamamlayarak combo kartları elde edebilirsiniz.

Günlük Şifreleri Kullanın:

Oyun tarafından sağlanan günlük şifreleri girerek özel ödüller ve combo kartları kazanabilirsiniz.

Mağaza ve Etkinlikler:

Oyunun mağazasında veya özel etkinliklerde combo kart paketleri satın alabilirsiniz.

PvP ve PvE Savaşları:

Diğer oyuncularla veya yapay zeka ile yapılan savaşlarda başarı elde ederek combo kartları kazanabilirsiniz.

Günlük Combo Kartlarını Kullanma

Kart Menüsüne Gidin:

Ana menüden "Kartlar" veya "Envanter" bölümüne gidin.

Kartları Açın:

Günlük combo kartlarını açmak için ilgili düğmeye tıklayın. Bu, yeni kartlarınızı koleksiyonunuza ekler.

Combo Kartlarını Kullanma:

Kazandığınız combo kartlarını savaşlarda stratejik olarak kullanın. Kartların her biri farklı yetenekler ve güçler sunar.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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