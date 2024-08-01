HAMSTER KOMBAT 1 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?

Oyunseverler, Hamster Kombat'ın günlük şifresi için araştırmalara başladı.1 Ağustos tarihli günlük şifre kombo kartları duyuruldu. Kart toplama ve savaş mekanikleri gibi özellikleri barındıran Hamster Kombat oyunu, her geçen gün daha fazla ilgi çekmeye devam ediyor. Peki, Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır?

HAMSTER KOMBAT NEDİR?

Hamster Kombat, sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabileceğiniz viral Telegram tabanlı bir kripto oyunudur.

1 AĞUSTOS 2024 HAMSTER KOMBAT YENİ ŞİFRE NE?

Hamster Kombat oyuncuları, bugünün günlük şifresi olan "VAULT" ile 1 Ağustos 2024 tarihinde, 1 milyon coin kazanma fırsatını yakaladı. Hamster Kombat dünyasında oyunseverlere sunulan bu günlük şifre, oyunculara ekstra avantajlar ve ödüller sağladı. Her gün güncellenen şifrelerle Hamster Kombat dünyasında ilerleyen oyuncular, oyun içindeki başarılarını daha da artırma şansına sahip oluyor.

Hamster Kombat oyununun, 1 Ağustos 2024 tarihli "VAULT" şifresinin Mors alfabesi ile yazılışı şu şekilde:

V: . . . -

A: . -

U: . . -

L: . - . .

T: -

Hamster Kombat, 1 Ağustos günlük şifresi olan VAULT kelimesinin, mors alfabesiyle dizlimi şu şekilde;

. . - . - . . - . - . . -