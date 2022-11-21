Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor. Peki, Hamsinin fiyatı ne kadar? Hamsinin kilosu ne kadar, kaç TL?

Hamsinin fiyatı ne kadar? Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor. Peki, Hamsinin fiyatı ne kadar? Hamsinin kilosu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR?

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsi, fiyatlara da yansıdı. Dün 30 liradan satılan hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düşünce, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçede kısa süre içinde 1 ila 1,5 ton arasında hamsi satıldı.

"YETİŞEN ALACAK"

Balıkçı Ünsal Yerlikaya, hamsinin bir gün önce 30 liradan satıldığını belirterek, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Yetişen alacak, pişirecek, tavasını yapacak, dolabına atacak. Fiyat çıkar mı bilmiyorum." dedi.

"1,5 TON HAMSİ SATTIK"

Hamsinin kapış kapış gittiğini dile getiren Yerlikaya, "Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.