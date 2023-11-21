Havaların soğumasıyla beraber balık sezonu açıldı. Hamsinin kilosu ne kadar ve İstanbul'da hamsinin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgahları şenlendirdi. Peki, Hamsinin fiyatı ne kadar 2023? İstanbul, Ankara ve Bursa hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsinin fiyatı ne kadar 2023? İstanbul, Ankara ve Bursa hamsinin kilosu ne kadar?

Hamsinin fiyatı ne kadar 2023 olduğu merak edilirken İstanbul, Ankara ve Bursa hamsinin kilosu ne kadar gündeme geliyor. Fiyatın yarı yarıya düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti. Hamsinin fiyatı ne kadar 2023? İstanbul, Ankara ve Bursa hamsinin kilosu ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

HAMSİNİN KİLOSU NE KADAR?

Balık fiyatlarının tavuk etinden daha ucuz olduğunu söyleyen Çimen, hamsi bolluğunun tezgahlara yansıdığını ve fiyatların 50 liraya kadar düştüğünü aktardı. Balık almaya gelen vatandaşlardan İlhan Abdül, torunlarının balık çok sevdiğini ve fiyatın düştüğünü görünce 3 kilo aldıklarını aktardı.

Balık pazarında alışveriş yapan Fatma Şişoğlu, fiyatın düştüğünü görünce hemen aldıklarını ve ilerleyen günlerde dolaba koymak için daha fazla almayı düşündüklerini söyledi.

Balık tüketiminin sağlık açısından da faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mübeccel Üner, fiyatının düşmesine sevindiklerini söyledi. Denizlerde yaşanan bolluk sonrası balık fiyatlarının ilerleyen günlerde daha da düşmesi bekleniyor.