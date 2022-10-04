Hamsiköy Sütlacı tarifi! Masterchef Hamsiköy Sütlacı nedir, nasıl yapılır, hangi yöreye ait? Hamsiköy Sütlacı için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 4 Ekim yarışmasında şefler tarafından Hamsiköy Sütlacı yapılması istendi. Peki Masterchef Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy Sütlacı için gerekli malzemeler nelerdir? Hamsiköy Sütlacı tatlı tarifi! Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy Sütlacı tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Hamsiköy Sütlacı tarifi oldu. Peki en güzel Hamsiköy Sütlacı tatlı tarifi nasıldır? Hamsiköy Sütlacı tatlısı nasıl yapılır? Hamsiköy Sütlacı için gerekli malzemeler nelerdir? Hamsiköy Sütlacı nasıl yapılır? Hamsiköy Sütlacı için gerekenler neler?

HAMSİKÖY SÜTLACI NEDİR?

Hamsiköy sütlacı, Trabzon'un Hamsiköy yöresine özgü bir sütlaç türüdür. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen hamsiköy sütlacı, 2017 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır. Sütlacın Türk Hava Yollarının ikram menüsünde yer alması planlanmaktadır.

Hamsiköy sütlacı 1924'ten beri yapılmaktadır.

HAMSİKÖY SÜTLACI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Hamsiköy sütlacı yapmak için kullanılan malzemeler.

2 litre tam yağlı çiğ süt

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Fındık

HAMSİKÖY SÜTLACI NASIL YAPILIR? HAMSİKÖY SÜTLACI TARİFİ

Hamsiköy Sütlacı'nın üretiminde yaklaşık olarak "2 litre çiğ inek sütü, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker ve yarım çay kaşığı tuz" kullanılmalıdır. Belirtilen oranlar birbiriyle paralel olarak değişim göstermektedir.

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Hamsiköy Sütlacı; süt, pirinç ve şeker temel malzemeleri kullanılarak üretilen yöresel tatlıdır.

Hamsiköy Zigana dağı eteklerinde kurulmuştur. Hamsiköy, Çıralı, Güzelyayla, Dikkaya ve Başar köylerinin oluşturduğu beş köyün ortak adıdır. Rakımı 1200 metreden başlar 1600 metreye kadar çıkar. Zigana dağının kuzeye bakan kesiminde deniz etkisi nedeniyle bolca yağış almaktadır. Dolayısıyla yılın büyük bölümünde dağda mevcut bitki örtüsü, çayır ve meralar yeşil kalmaktadır. Güney ve iç bölgelere bakan kesiminde Karadeniz'in etkisi azalmakla ve karasal iklim etkisi görülmektedir.

Hamsiköy bölgesi Trabzon Gümüşhane geçiş bölgesinde yer aldığından iklim ve bitki örtüsü bakımından çeşitlilik göstermektedir. Bitki örtüsü hem Karadeniz hem de iç bölgelerin iklimi nedeniyle flora çeşitliliği bakımından zengindir.

Hamsiköy'ün Karadenize bakan kuzey kesimlerinde gür ve yeşil bitki örtüsü hâkimdir. İç kesimlere güneye doğru gittikçe daha kurak ve karasal iklim nedeniyle bitki örtüsü değişiklik göstermektedir. Güney ve iç kesimlerde yetişen bitkiler daha aromatik ve keskin kokuludur. Bitkilerdeki çeşitli çiçek ve tohumlarda bulunan bu maddeler sütün lezzetini önemli ölçüde etkilemektedir.

Süt ineklerinin kaba yem ihtiyaçlarının tamamının Hamsiköy'deki serbest otlaklardan ve yöreye özgü yerli bitkilerden üretilen kaba yemlerle karşılanmaktadır.

Tatlının temel malzemesi olan süt temini için yörenin iklimi nedeniyle çeşitlilik gösteren bitkilerden beslenen ineklerin sütü kullanılmaktadır.

Üretim Metodu:

Hamsiköy Sütlacı'nın üretiminde yaklaşık olarak "1 litre çiğ inek sütü, 60 gram pirinç, 70 gram şeker ve yarım çay kaşığı tuz" kullanılmalıdır. Belirtilen oranlar birbiriyle paralel olarak değişim göstermektedir. Örneğin; yaklaşık 20 litre süt kullanıldığında diğer katılacak ürünlerin miktarı da 20 ile çarpılarak elde edilen miktarlarda kullanılarak üretilmelidir.