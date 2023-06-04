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Hamsiköy Şelaleleri Arap turistlerin gözdesi oldu

Turizm Haberleri

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Hamsiköy mahallesindeki şelaleler son yıllarda Arap turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yöredeki doğal güzellikler ve farklı flora yapısı turistlerin dikkatini çekiyor.

Hamsiköy Şelaleleri Arap turistlerin gözdesi oldu

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesinde yöre sakinlerinden başka kimsenin bilmediği Hamsiköy mahallesindeki şelaleler son yıllarda Arap turistlerin gözdesi oldu.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Çıralı mahallesinde 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nın zirvelerindeki karların erimesi sonucu oluşan şelaleler görenleri büyülüyor. Yaz aylarının gelmesiyle yeşilin binbir tonunu ve farklı flora yapısını barındıran yöredeki şelaleler özellikle son yıllarda Arap turistlerin gözdesi haline geldi. Hamsiköy'e sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenleri gözlerine inanamazken, ismi bile olmayan şelaleler doğallığıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Suudi Arabistan'dan Trabzon'a geldiğini belirten Abdullah Alswayed, şelalerin bulunduğu bölgeyi çok beğendiğini belirterek "Trabzon cennet gibi. Daha önce de gelmiştim ama şimdi daha da güzel olmuş. Ayder ve Uzungöle gittik, hepsi çok güzel" ifadelerini kullanırken, Saleh Alswayed ise, "Trabzon'un doğası çok güzel. Uzungöl ve Sera Gölü'ne gittik. Daha öncede Karadeniz'e gelmiştik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Turizm

Toros Dağları Trabzon Çıralı Turizm Haberler

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