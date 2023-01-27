Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Trabzonsporlu taraftarlar ise arama motorlarında Hamsik sakat mı, neden yok? Hamsik Hatayspor maçında oynayacak mı? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini dile getirmesinin ardından yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftarları ise Hamsik sakat mı, neden yok? Hamsik Hatayspor maçında oynayacak mı? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.

HAMSİK SAKAT MI, NEDEN YOK?



Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı sonucu sakatlandı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi. Takımın açıklaması ise şöyle;

"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."