Hamsik sakat mı, neden yok? Hamsik Hatayspor maçında oynayacak mı?
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi. Trabzonsporlu taraftarlar ise arama motorlarında Hamsik sakat mı, neden yok? Hamsik Hatayspor maçında oynayacak mı? sorularını araştırdı. İşte detaylar...
Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hissettiğini dile getirmesinin ardından yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Hatayspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un taraftarları ise Hamsik sakat mı, neden yok? Hamsik Hatayspor maçında oynayacak mı? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde.
HAMSİK SAKAT MI, NEDEN YOK?
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı sonucu sakatlandı. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada başarılı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi. Takımın açıklaması ise şöyle;
"Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."
HAMSİK HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Bordo-mavili ekibin yıldız futbolcusu Marek Hamsik, antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı sonucu sakatlanarak Hatayspor'la oynanacak mücadelenin kadrosundan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman sahalara döneceği ise merak konusu. Geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla taraftarların gönlünde adeta taht kuran yıldız futbolcu, bu sezon bordo-mavili ekipte 13 Süper Lig maçında görev aldı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol ve 1'de asist katkısı sağladı.