Napoli forması altında adını tüm dünyaya duyuran ardından ise Trabzonspor'a gelerek şampiyonluk sevinci yaşayan Marek Hamsik'iin futbol kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Hamsik futbolu bırakıyor mu? Hamsik futbolu bıraktı mı? Hamsik futbolu neden bıraktı? sorularına yanıt arandı.

Hamsik futbolu bırakıyor mu? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik transfer olduğu günden beri Trabzonspor taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Başarılı oyuncu Marek Hamsik'in futbolu bırakıp bırakmayacağı ise merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Hamsik futbolu bırakıyor mu? Hamsik futbolu bıraktı mı? Hamsik futbolu neden bıraktı?

HAMSIK FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcusu Marek Hamsik, sezon sonunda kariyerini sonlandıracağını açıkladı. 35 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki futbolcu sahalara veda etme kararını paylaştığı açıklamasında, "Oynadığım bütün futbol kulüplerine bana bu şansı verdikleri için teşekkür ederim. Aileme ve yakın arkadaşlarıma her zaman yanımda oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Benim için harika yolculuktu, artık bu yolculuğun sonlarına doğru geliyorum. Trabzonspor benim son takımım olacak ve hafta sonu son iç saha maçına çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Sezonu Trabzonspor'da geçiren Marek Hamsik kariyerinde IFK, Göteborg, Dalian, Brescia, Napoli formaları giydi. Slovak yıldız bu takımlarda çıktığı toplam 709 maçta 144 gol atarken 112 de asist yapma başarısı gösterdi.