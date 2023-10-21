Hamsi pilavı tarifi! MasterChef Hamsi pilavı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi pilavı hazırladı. Peki, Hamsi pilavı nedir? Hamsi pilavı nasıl yapılır? Hamsi pilavı nedir?

Karadeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi pilavı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi pilavı nasıl yapılır? Hamsi pilavı nedir? Hamsi pilavı nasıl yapılır, Hamsi pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi pilavı yapıldı, evde klasik Hamsi pilavı yapıldı! İşte en güzel Hamsi pilavı!

HAMSİ PİLAVI TARİFİ!

Deniz ürünleri sevenlerin vazgeçilmezi olan hamsi, lezzetli ve besleyici bir balıktır. Hamsiyi farklı şekillerde tüketmek mümkün olsa da, en sevilen tariflerden biri hamsi pilavıdır. Üstelik yapımı oldukça basittir. İşte, lezzetli bir hamsi pilavı tarifi:

Malzemeler :

• 500 gram taze hamsi

• 2 su bardağı pirinç

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet soğan

• 2 adet domates

• 1 adet havuç

• Yeteri kadar tuz

• Yeteri kadar karabiber

• Yeteri kadar su

Yapılışı: