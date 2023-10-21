Hamsi pilavı tarifi! MasterChef Hamsi pilavı nasıl yapılır?
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Hamsi pilavı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Hamsi pilavı hazırladı. Peki, Hamsi pilavı nedir? Hamsi pilavı nasıl yapılır? Hamsi pilavı nedir?
Karadeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Hamsi pilavı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Hamsi pilavı nasıl yapılır? Hamsi pilavı nedir? Hamsi pilavı nasıl yapılır, Hamsi pilavı yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Hamsi pilavı yapıldı, evde klasik Hamsi pilavı yapıldı! İşte en güzel Hamsi pilavı!
HAMSİ PİLAVI TARİFİ!
Deniz ürünleri sevenlerin vazgeçilmezi olan hamsi, lezzetli ve besleyici bir balıktır. Hamsiyi farklı şekillerde tüketmek mümkün olsa da, en sevilen tariflerden biri hamsi pilavıdır. Üstelik yapımı oldukça basittir. İşte, lezzetli bir hamsi pilavı tarifi:
Malzemeler :
• 500 gram taze hamsi
• 2 su bardağı pirinç
• 2 yemek kaşığı tereyağı
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 adet soğan
• 2 adet domates
• 1 adet havuç
• Yeteri kadar tuz
• Yeteri kadar karabiber
• Yeteri kadar su
Yapılışı:
- Öncelikle hamsileri temizlemek için başlayalım. Hamsilerin kafalarını kesin ve iç organlarını çıkartın. Yıkayıp süzgece alın ve suyunu süzülmesi için bir kenarda bekletin.
- Tüyleri alınmış ve yıkanmış pirinçleri bir süzgece alın ve üzerine soğuk su dökerek 30 dakika kadar bekletin. Bu süre sonunda pirinçleri süzgeçten alıp bir kenarda bekletin.
- Bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını ekleyin. İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
- Daha sonra küçük küpler halinde doğranmış domates ve havucu ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.
- Pirinçleri tencereye ekleyin ve kısık ateşte pirinçlerin rengi değişene kadar karıştırın.
- Tuz ve karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra üzerine suyu ekleyin. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar su yeterli olacaktır.
- Tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Yarım saat kadar sonra pilavın suyunu çektiğini göreceksiniz.
- Daha sonra temizlenmiş ve suyu süzülen hamsileri pilavın üzerine dizin. Tencerenin kapağını yeniden kapatın ve hamsiler pişene kadar kısık ateşte tutun.
- Hamsi piştikten sonra tencereyi ocaktan alın ve pilavı 10-15 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında pilav hazır hale gelecektir.
- Hamsi pilavını afiyetle yiyebilirsiniz. Yanında limon dilimleri ve yeşillikler ile servis yapabilirsiniz.
- Hamsi pilavı tarifimizi deneyip beğendiğinizi düşünüyoruz. Afiyet olsun!