Hamsi kuşu tarifi! Masterchef Hamsi kuşu nedir, nasıl yapılır? Hamsi kuşu için gerekli malzemeler!

Masterchef 14 Kasım yarışmasında şefler tarafından Hamsi kuşu yapılması istendi. Peki Masterchef Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu için gerekli malzemeler nelerdir? Hamsi kuşu yemek tarifi! Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Hamsi kuşu tarifi oldu. Peki en güzel Hamsi kuşu yemek tarifi nasıldır? Hamsi kuşu yemeği nasıl yapılır? Hamsi kuşu için gerekli malzemeler nelerdir? Hamsi kuşu nasıl yapılır? Hamsi kuşu için gerekenler neler?

HAMSİ KUŞU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 kg hamsi

2 yumurta

3-4 kaşık un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 şişe maden suyu

2 çift beyaz eldiven

Sıvı yağ

HAMSİ KUŞUNASIL YAPILIR?

Hamsiler yıkandıktan sonra eldiven yardımıyla hamsiler ayıklanır. Tekrar yıkanır.

Yeniden balıkların iç kılçıkları da çtamamen alınır ve tekrar yıkanır. Tuzlu su dolu derin kaba hamsiler alınır, suda 1 saat kadar bekletilir.

Süzgeç yardımıyla sudan geçirilir, suyunun süzülmesi beklenir.

Balıkların 2 tanesi alınır içleri birbirine bakacak şekilde 2 balık birleştirilir. Tüm balıklar için aynı işlem yapılıp tepsiye dizilir.

Yumurtalar düz geniş küçük bir kaba kırılır. Un, tuz ve karabiberi eklenir ve iyice karıştırılır. Ardından yarım şişe soda karışıma ilave edilerek karıştırlır. Hazırlanan sos çok aktı veya sıvı halde olmamalıdır.

Yağ tavada kızdırılır ve tepsideki balıklar önlü arkalı sosa batırılırarak yağda kızartılır. Pişen balıkların yağını alması için kağıt havlu serili başka bir kaba alınır. İstenildiği gibi servis edilir.