Hamiyet... 'BABAM İNTİHAR ETTİĞİNDE SAHNEDEYDİM!'

Hamiyet, hayatındaki kırılma noktalarını ve travmalarını Barış Muslu'ya anlattı. Babasının intiharını anlatan Hamiyet, çok zor anlar yaşadı.

Hamiyet,hayatının en büyük travması olan bu olayı şu sözlerle anlattı:

"Babamın intiharı bende travma yarattı. Annem de babam da mutsuzdu.

Birbirlerine ve bize şiddet uyguluyorlardı. Babam intihar ederek vefat etti.

Bu çok büyük bir travmaydı. Annem camın önünde örgü örerken babam "Bu gece sana bu acıyı yaşatacağım" diyor.

Babam kardeşimi arayıp 'Kendimi de vuracağım, anneni de vuracağım.

Hakkınızı helal edin' diyor. Ölmeden önce anneme de sıkmış ama tutturamamış, alkollü olduğu için.

Babam intihar ettiği sırada sahnedeydim. Sahneden babana bir şey olmuş diyerek indirdiler.

O sırada Oy Asiye'yi söylüyordum. Bir daha asla söylemedim.

Annem ve babam bana ne yaşattıysa tersini yaptım evladıma. Süper bir anne oldum."

"Türkiye'nin en büyük dolandırıcısıyla evlenmişim"

İki kez evlenip boşanan Hamiyet, ikinci eşi hakkında programda şok sözler söyledi:

"İlk evliliğimde severek evlendim. Keşke boşanmasaydım.

Sonra daha kötüsüyle evlendim. İkinci eşimle tanışmam ve boşanmam toplam 1 senedir.

10 ay evli kaldım. İkinci evliliğim korkunç bir evlilikti. Türkiye'nin en büyük dolandırıcısıyla evlenmişim."